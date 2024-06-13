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Москвичам пообещали вечером еще один "мегаливень"

16:54
  • четверг
  • 13 июня 2024

Синоптики прогнозируют до 30 милиметров осадков

На Москву идет очередная гроза. По прогнозам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, мегаливень обрушится на столицу около 21 часа. Об этом сообщают РИА Новости.

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Метеоролог предполагает, что дождь будет идти до 3 часов ночи. Очередной фронт подходит к столице с юга. Он отчетливо виден на метеорадарах в районе Калуги и Тулы. Интенсивность осадков будет до 30 миллиметров. То есть это фактически 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц.

К утру стихия поутихнет. При этом немного похолодает – до плюс 13 – плюс 16 градусов. Завтра погода улучшится и температура вернется в климатическую норму.

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