ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уголовное дело журналиста Гершковича передано с Свердловский областной суд

17:52
  • четверг
  • 13 июня 2024

Гражданина США обвиняют в шпионаже

В Свердловский областной суд передано уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Американца обвиняют в шпионаже в пользу ЦРУ. Об этом пишет РИА Новости.

Байден пригрозил наказать Россию за Гершковича
Песков подтвердил "определенные контакты" по обмену Гершковича

Обвинение утвердила Генеральная прокуратура России. Следствие считает, что Гершкович собирал по заданию ЦРУ секретную информацию об "Уралвагонзаводе". Отмечается, что американца интересовали сведения о производстве и ремонте военной техники. При этом он "соблюдал тщательные меры конспирации".

Эван Гершкович был задержан 30 марта прошлого года в Екатеринбурге. Операцию проводила ФСБ России. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что журналиста взяли с поличным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эван Гершкович
Эван Гершкович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.