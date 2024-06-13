Уголовное дело журналиста Гершковича передано с Свердловский областной суд

Гражданина США обвиняют в шпионаже

В Свердловский областной суд передано уголовное дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Американца обвиняют в шпионаже в пользу ЦРУ. Об этом пишет РИА Новости.

Обвинение утвердила Генеральная прокуратура России. Следствие считает, что Гершкович собирал по заданию ЦРУ секретную информацию об "Уралвагонзаводе". Отмечается, что американца интересовали сведения о производстве и ремонте военной техники. При этом он "соблюдал тщательные меры конспирации".

Эван Гершкович был задержан 30 марта прошлого года в Екатеринбурге. Операцию проводила ФСБ России. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что журналиста взяли с поличным.

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