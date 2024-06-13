МГИК утвердил трехдневное голосование на выборах депутатов Мосгордумы

Оно пройдет 6, 7 и 8 сентября

Московская городская избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на выборах в столице - оно пройдет 6, 7 и 8 сентября.

Также было принято решение о проведении на этих выборах дистанционного электронного голосования.

"Предлагаю провести дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября согласно приложению и определить, что дистанционное электронное голосование проводится с 8:00 6 сентября текущего года до 20:00 8 сентября текущего года", - сказал секретарь МГИК Владимир Попов.

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