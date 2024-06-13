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Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму

17:39
  • четверг
  • 13 июня 2024

На встрече с делегатами мэр обсудил планы развития столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 6-8 сентября. На встрече с делегатами он обсудил планы развития столицы.

Собянин отметил, что экономика Москвы, несмотря на сложный период в геополитике, укрепляется. Промышленность столицы набрала хороший темп. Для комфортной работы компаний город создал специальные меры поддержки. Среди инструментов - особая экономическая зона.

Мегаполис - лидер в сфере микроэлектроники, здесь развивают самые передовые технологии, которые активно применяются в том числе для создания новых образцов вооружения. Город лидирует и по производству беспилотных летательных аппаратов. А еще Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска, пострадавших от обстрелов ВСУ.

"Мы все вместе, как одна, единая команда, боремся за единую победу, за экономический суверенитет и за политическую стабильность. Инвестиции и развитие экономики - это является сегодня для нас приоритетом для того, чтобы победить в специальной военной операции. Понятно, что самое главное - это героизм наших войнов, наших ребят, которые сражаются на передовой. Но все современные войны выигрываются в том числе и возможностями страны, экономики страны, уровнем технологического развития", - отметил глава города.

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