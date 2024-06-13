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Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне

17:31
  • четверг
  • 13 июня 2024

В создании коллайдера участвуют ученые из 30 стран мира

Владимир Путин в четверг дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. В условиях санкций Россия сумела создать супер-установку мирового уровня. Ученые из США, Германии и Китая отстают в реализации подобных проектов на несколько лет.

Экскурсию по комплексу для президента проводил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. Главе государства показали сердце коллайдерного комплекса, большой детектор, который весит больше тысячи тонн. Раньше у создателей этого российского проекта класса "мегасайенс" было 2000 иностранных поставщиков комплектующих. Сейчас же внутри страны разрабатывается до 80 процентов сложной микроэлектроники.

В создании коллайдера NICA и сейчас участвуют ученые из 30 стран мира. Работы планируется завершить до конца 2024, затем стартуют технологические испытания. Цель ученых - воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная сразу после Большого Взрыва.

Позже Владимир Путин встретился с ведущими учеными, а также с получателями мегагрантов. Президент поблагодарил собравшихся за успешную работу и выразил надежду на то, что, с учетом текущих реалий, она и дальше будет развиваться и совершенствоваться.

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