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ЦБ: для конвертируемости рубля не нужна биржевая торговля

18:26
  • четверг
  • 13 июня 2024

Курс рубля останется рыночным

На конвертируемость рубля и рыночное курсообразование не влияет биржевая торговля валютой. Об этом заявили в ЦБ России. Там пояснили, что курс останется единым и рыночным. Разъяснения регулятора приводят РИА Новости.
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Напомним, что накануне США расширили санкции против России и включили туда Мосбиржу. Фондовые торги евро и долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ЦБ в своем пояснении отметил, что курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, которые компании получают от внешнеторговой деятельности. При этом площадка, на которой заключаются сделки, не важна.

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