ЦБ: для конвертируемости рубля не нужна биржевая торговля

Курс рубля останется рыночным
На конвертируемость рубля и рыночное курсообразование не влияет биржевая торговля валютой. Об этом заявили в ЦБ России. Там пояснили, что курс останется единым и рыночным. Разъяснения регулятора приводят РИА Новости.
Напомним, что накануне США расширили санкции против России и включили туда Мосбиржу. Фондовые торги евро и долларом были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ в своем пояснении отметил, что курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, которые компании получают от внешнеторговой деятельности. При этом площадка, на которой заключаются сделки, не важна.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"