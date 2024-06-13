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Писториус: Германия не может больше передавать комплексы Patriot Украине

19:37
  • четверг
  • 13 июня 2024

Берлин передал Киеву четверть своих комплексов

Германия больше не может поставлять на Украину системы ПВО Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус. Он напомнил, что Берлин передал Киеву три системы. И это четверть от того, что есть у страны.

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Министр считает, что теперь дело за другими союзниками. Они тоже должны поставить вооружение. Слова немецкого чиновника приводит ТАСС. Писториус уточнил, что третью систему Patriot Украина получит от Германии лишь спустя некоторое время. Когда украинские солдаты пройдут соответствующую подготовку.

Ранее Берлин отказал в поставках ракет Taurus, аргументируя это тем, что для их использования необходима будет помощь немецких военных.

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