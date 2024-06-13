Путин: механизмы выделения средств ученым должны быть удобными и гибкими

Президент дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне и провел заседание Совета по науке и образованию

Самый известный проект класса "мегасайенс" в России это, несомненно, коллайдер NICA в Дубне. Решение о его создании было принято в 2011 году, строительство началось спустя 5 лет. В четверг президент дал старт новому этапу работы установки. Сверхпроводящий коллайдер тяжелых ионов комплекса NICA базируется на уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия. Это разработка Объединенного института ядерных исследований получила признание во всем мире.

Все исследования, проводимые в стенах института, сразу уходят в жизнь. Ученые говорят: интеллектуальный труд, вложенный в установку, окупится сторицей. Потому что возможности NICA позволят развернуть программу прикладных исследований для развития материаловедения и радиобиологии, разработки радиационно стойкой микроэлектроники и систем защиты для пилотируемой космонавтики.

Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера. Артем Галимов, главный инженер инжекционного комплекса Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований, участвовал в создании фабрики для производства сверхпроводящих магнитов.

"Мы находимся около стыка сверхпроводящих модулей кольца коллайдера. Таких модулей в кольце 237 штук. Сейчас они все уже установлены на свои позиции и с высокой точностью выставлены относительно траектории движения пучка", - рассказывает он.

Комплекс, который уже называют "машиной времени", поможет ответить на один из фундаментальных вопросов: как после Большого взрыва возникла ядерная материя, из которой состоят все объекты в видимой Вселенной. Получатели мегагрантов - ведущие ученые - как раз те люди, кто ближе остальных к ответам. Президент поблагодарил собравшихся за успешную работу и выразил надежду, что с учетом текущих реалий наука и дальше будет развиваться и совершенствоваться. В частности, российский лидер отметил - наша страна справляется со сбоями, которые возникли при реализации научного проекта в Дубне из-за недружественных стран

"К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо. Но как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров, тоже скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас. Почему "к сожалению"? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно", - сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, отметив при этом, что в отношении российских ученых в других странах возводятся такие бюрократические барьеры, которых раньше не видели.

"Мы ничего не закрываем, ничего не прячем. Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты этой работы были использованы не только в России, но и в других странах", - отметил путин.

Программа мегагрантов - уникальная. За 10 лет ее работы созданы 345 лабораторий в 150 организациях. Участники - более сотни стран. Выпускница физфака МГУ Анна Патирова занимается исследованиями в области квантовой оптики, долгое время работала в Сингапуре. Заявка на мегагрант для молодых ученых совместно с Южно-Уральским государственным университетом.

"Хотелось бы пожелать, чтобы эта программа для молодых ученых нашла развитие в будущем и по возможности была расширена. Я лично знаю сформировавшихся ученых, которые активно работают либо задумываются над возвращением в Россию", - сказала она.

Разговор Владимира Путина с учеными продолжился уже на Совете по науке и образованию. Стало известно, что российскую программу научных мегагрантов расширят: увеличится ее финансирование, в ней появятся новые направления. Эти меры, по мнению президента, позволят привлечь в Россию хороших зарубежных специалистов и поддержат отечественных.

"Механизмы выделения средств для проведения передовых исследований в нашей стране должны быть удобными и более гибкими. Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность. Важно, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы. В этой связи финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на шестилетний период. А где необходимо - и на большую перспективу", - подчеркнул Путин.

Символично, что разговор, проходивший в одном из наукоградов страны, преимущественно касался научно-технологических приоритетов этого непростого периода в развитии России. Владимир Путин сообщил, что готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета. И подчеркнул важность непрерывности процесса - когда фундаментальные научные заделы формируют новые отрасли и рынки в нашей стране.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"