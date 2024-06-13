Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел ВСУ

Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, когда находилась в Горловке. Ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин, а также сопровождавшие их офицеры российского Минобороны.

Спасти оператора Валерия Кожина врачи не смогли. Ему было 46 лет. На НТВ он работал с 2006 года - сначала в должности звукоинженера, а потом и телеоператора. Неоднократно находился в командировках в горячих точках.

Это был очередной целенаправленный террористический акт со стороны Киева при полной поддержке западных хозяев.

"В который раз под прицелом нацистского киевского режима оказываются представили журналистского сообщества - российских средств массовой информации. При этом ни одна авторитетная международная структура не призвала киевский режим к ответу за эти теракты. За другие злодеяния. Те люди, те сотрудники, те бюрократы, которые отвечают в этих самых международных организациях за данное направление, вольно или невольно становятся соучастниками этих преступлений", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Как всегда, в бессильной злобе ВСУ ударили по гражданским. На поле боя успехов у них все меньше. "Точка" ( или по-другому "логово") это замаскированные схроны ВСУ. Там в глубоких подвалах сидят украинские солдаты и ждут команды. Наши разведчики засекли их, когда те решились на перегруппировку. Проводя разведку, оператор дрона нашел место, где среди многоэтажек ВСУ пытались спрятать американский броневик. С коптера полетели гранаты. Видно, что водитель в панике. Пытается выехать из под огня. Таранит козырек подъезда. Потом выжимает газ на полную, но тяжелая и высокая машина попадает в воронку и опрокидывается. И становится легкой целью.

По поступающей информации, за Авдеевкой наша армия ведет зачистку села под названием Сокол. Отмечается продвижения российских штурмовиков в Красногоровке на кураховском направлении. И в Харьковской области с каждым днем только усиливается натиск на позиции противника в Волчанске и Липцах.

Ярослав Якимкин, старший офицер пресс-центра группировки "Север": Подразделениями группировки войск "Север"заняты более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 305 военнослужащих.

В российском Минобороны пока не прокомментировали удары высокоточным оружием, которые были нанесены накануне ночью. Но под Киевом до сих пор идет ликвидация крупного пожара на военном аэродроме в Василькове, где ВСУ сконцентрировали большие запасы топлива.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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