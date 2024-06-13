По итогам двух конкурсов президентских грантов 2024 года поддержано 1916 проектов

На сумму 7 миллиардов 755 миллионов рублей

Принято решение о старте конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества на 2025 год. Прием заявок начнется уже со 2 сентября. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В этом году победителями конкурса стали социально ориентированные некоммерческие организаций из всех регионов нашей страны, в том числе из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Сергей Кириенко отметил, что в Год семьи впервые за всю историю конкурса направление "Материнство и детство" получило абсолютное большинство - выиграли 515 проектов. А самый большой грант в размере 40 миллионов рублей получит центральная клиническая больница Святителя Алексия на продолжение программы медико-социальной помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции.

В рамках проекта участники СВО проходят стационарное лечение с протезированием. А после их ждет масштабная реабилитация, чтобы герои, получившие травмы, смогли вернуться к нормальной жизни.

"У нас определено 1357 победителей из 86 регионов нашей страны. Общая сумма грантов, которая сейчас распределена, 3 миллиарда 389 миллионов рублей. Ну и еще 3 миллиарда 290 миллионов добавляются из внебюджетных источников. Таким образом, по итогам двух конкурсов 2024 года поддержано 1916 проектов на сумму 7 миллиардов 755 миллионов рублей. И еще 2 миллиарда мы по поручению президента отправляем на софинансирование и поддержку региональных конкурсов", - рассказал Кириенко.

Одна из организаций, выигравших грант почти в 5 миллионов рублей, - фонд поддержки семьи и детей "Хранители детства". Некоммерческая организация помогает подросткам от 14 лет до 21 года в более чем 20-ти регионах страны с профориентацией. Пройти стажировку молодежь может в библиотеках и музеях, театрах и даже в министерстве юстиции, наблюдая за работой федеральных чиновников.

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