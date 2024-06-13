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Путин: Россия будет развивать международную научную кооперацию

19:21
  • четверг
  • 13 июня 2024

Несмотря на ограничения Запада

Владимир Путин в четверг в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил, что Россия будет развивать международную научную кооперацию несмотря на ограничения Запада, но рассчитывать в первую очередь на собственную науку, передает ТАСС.

Также глава государства констатировал рост интереса молодежи к науке, хотя, отметил он, многие школьники сейчас хотят быть блогерами.

Как добавил Путин, кабмин и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий.

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