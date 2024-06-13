Собянин обсудил с командой кандидатов "ЕР" на выборах в МГД планы развития столицы

Речь шла в первую очередь о промышленном производстве

Планы по развитию Москвы обсудил мэр города Сергей Собянин с кандидатами, которые будут представлять партию "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму. Речь идет в первую очередь о промышленном и экономическом потенциале столицы.

"Москва является оплотом нашей страны и с точки зрения оборонной промышленности, и с точки зрения экономики нашей страны, и политической стабильности. Поэтому последние годы в значительной степени посвятили тому, чтобы укрепить нашу экономику и промышленность. И Москва показывает темпы, которые значительно лучше, чем средние по России. Это заслуга всех москвичей и тех, кто находится здесь в зале", – сказал Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что промышленность набрала высокие темпы, даже несмотря на экономическую блокаду со стороны западных стран. Все отрасли развиваются динамично.

Собянин напомнил, что в столице действует целый ряд инструментов, позволяющих поддержать промышленность. Среди прочих – особая экономическая зона "Москва". По числу работающих там предприятий она – первая в стране. И каждый год там появляется 10-15 новых производств.

При этом развиваются самые передовые технологии. Москва – лидер по созданию микроэлектроники, беспилотных технологий, фотоники. В столице впервые в России появился завод по производству аккумуляторов для электротранспорта. Это позволит сделать отечественное производство технологически независимым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"