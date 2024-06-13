Скончался один из журналистов, попавших под обстрел в Горловке

Мэр города сообщил, что умер оператор Валерий Кожин

В Горловке скончался один журналистов, попавших сегодня днем под обстрел ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным умер оператор НТВ Валерий Кожин.

Напомним, сегодня съемочная группа НТВ попала под обстрел в поселке Гольмовский. Ранее сообщалось, что пострадал журналист Алексей Ивлиев, оператор и офицер, который их сопровождал. О ранениях также первым сообщил Приходько. Позже информацию подтвердила пресс-служба телеканала.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что и Ивлиев и Кожин в коме. Врачи боролись за их жизни.

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