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Путин и Мохбер провели телефонный разговор

20:24
  • четверг
  • 13 июня 2024

С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества

Пресс-служба Кремля сообщила вечером в четверг, что по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января 2024 года", - указано в сообщении.

Мохбер поблагодарил российские власти за поддержку в непростой для Ирана период. Путин в свою очередь поздравил всех мусульман Ирана с приближающимся праздником Курбан-байрам.

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