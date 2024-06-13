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Власти Канады внесли в санкционные списки прославленного хоккеиста Третьяка

21:00
  • четверг
  • 13 июня 2024

Вместе с ним под ограничения попали 11 физических и 12 юридических лиц

Власти Канады внесли в санкционные списки прославленного советского хоккеиста Владислава Третьяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ МИД страны.

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Помимо экс-спортсмена под ограничения попали еще 11 физических и 16 юридических лиц.

Стоит отметить, что Третьяк попадает в санкционные списки второй раз. Впервые это произошло в феврале прошлого года. В этот раз канадские власти уточнили его дату рождения.

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Владислав Третьяк
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