Власти Канады внесли в санкционные списки прославленного хоккеиста Третьяка

Вместе с ним под ограничения попали 11 физических и 12 юридических лиц

Власти Канады внесли в санкционные списки прославленного советского хоккеиста Владислава Третьяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ МИД страны.

Помимо экс-спортсмена под ограничения попали еще 11 физических и 16 юридических лиц.

Стоит отметить, что Третьяк попадает в санкционные списки второй раз. Впервые это произошло в феврале прошлого года. В этот раз канадские власти уточнили его дату рождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"