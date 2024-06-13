Команда кандидатов "ЕР" на выборах в МГД обсудила планы развития Москвы с Собяниным

Выборы в Мосгордуму пройдут 6-8 сентября

Перемены начинаются здесь: в одном месте люди, которым, возможно, предстоит принимать ключевые для столицы решения. Это кандидаты от партии "Единая Россия", которые в сентябре будут претендовать на депутатские кресла в Московской городской думе. В выборах нового созыва будут участвовать победители предварительного голосования. Это действующие политики, космонавты, ветераны и медийные персоны.

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"Я как артист привык с залом взаимодействовать как с единым целым. Да меня это народ, зритель, публика. А здесь работа не с народом в целом, а с людьми - со своими индивидуальными запросами и проблемами", - отметил он.

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"Строгино и Рублево - это те районы, которые являются моими сегодня как действующего депутата. Щукино и Покровское-Стрешнево - новые районы. Моя жизнь в Москве началась именно с района Щукино. Папа военнослужащий, и когда его направили в Москву, мне было всего лишь 6 лет, это было Щукино - район, в котором мы начали жить здесь", - рассказала Киселева.

Кандидатов поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил за совместную работу, обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы, назвав предстоящие выборы в Мосгордуму серьезным экзаменом для всех.

"Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду, как мы с вами поработали последние пять лет, что достигли, что не удалось сделать. И, конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим. Так уж получилось, что за эти пять лет самый спокойный год был 2019-й. Дальше не только Москву, но и всю страну накрыла серьезная ситуация с пандемией. Сегодня мы находимся в условиях специальной военной операции. В стране и в городе происходят серьезные процессы, которые меняют содержание нашей жизни, целеустремления, политический и экономический ландшафт. И мы все вместе, как одна команда, боремся за военную победу, за экономический суверенитет и за политическую стабильность", - указал Собянин.

Мэр Москвы напомнил о ключевых изменениях, которые произошли за последние годы. Несмотря на экономическую блокаду, мощный импульс получила московская промышленность. Изменения коснулись всех сфер жизни мегаполиса - активно внедряются цифровые технологии, медицина вышла на мировой уровень. А новая транспортная реальность позволяет развивать экономику и делать комфортным жизнь миллионов москвичей.

"Сегодня центральные диаметры стали реальным наземным метро, и в целом железнодорожный транспорт перевозит уже около полутора миллионов пассажиров каждый день. С вами создали, по сути, новый дорожный каркас, реконструировали практически все развязки на МКАДе. В целом, на две трети выросло количество сооружений - путепроводов, мостов, тоннелей, пешеходных подземных переходов и так далее, - добавил мэр.

Как отметил Сергей Собянин, сегодня Москва - четвертый город мира по уровню развития экономики, безопасности и благоустройству. Поэтому есть цель - конкурировать за первое место, а для этого партийной команде "Единой России" снова нужно потрудиться.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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