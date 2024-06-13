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Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет

21:38
  • четверг
  • 13 июня 2024

Американцы не берут на себя практически никаких обязательств

Украина подписала с США соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает агентство Reuters. В документе оговаривается, что он будет "мостом" к вступлению Украины в НАТО. Соглашение было подписано в Италии на полях саммита G7.

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Отмечается, что автографы под документами поставили Джо Байден и Владимир Зеленский. При том, что срок полномочий последнего истек еще в конце мая.

США стали 16-й страной, которая подписала такое соглашение с Украиной. Документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона. Американцы не намерены использовать собственные силы для защиты украинских территорий. А также выделять денежные средства. Только подготовка и обучение военных, и обмен разведданными.

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