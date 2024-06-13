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Банк России отменил утренние торги на бирже

22:11
  • четверг
  • 13 июня 2024

Регулятор отмечает, что это - временная мера

Банк России отменил утренние торги на Мосбирже. Торговые сессии не будут проводить до 9 часов 50 минут. по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости

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Речь идет о торгах на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном. Решение вступает в силу 14 июня 2024 года и будет действовать вплоть до отмены особым распоряжением. 

Напомним, с 12 июня Мосбиржа попала под западные санкции. Сегодня торгов долларом и евро и гонконгским долларом на ней не было. Торги перенесли на внебиржевые площадки.

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