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"Хромая утка" для Байдена – комплимент: Дмитрий Суслов о лидерах "семёрки"

08:55
  • пятница
  • 14 июня 2024

Трамп продолжает опережать Байдена по всем соцопросам

Действительно ли, большинство лидеров "семёрки" сегодня могут считаться "хромыми утками"? Стоит ли в таком случае ждать от саммита в Бари каких-либо долгосрочных решений? И чем может ответить Россия на попытку Запада использовать наши замороженные активы для кредитования киевского режима?

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Стоит только посмотреть на Джо Байдена, чтобы понять, что для него "хромая утка", скорее, комплимент. Учитывая его состояние. И кстати, несмотря на обвинительный приговор в отношении Трампа, он продолжает опережать Байдена по всем соцопросам", - рассказал Дмитрий Суслов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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