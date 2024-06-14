Летчики выполнили поставленную задачу

Новые данные Минобороны. На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" улучшили свое тактическое положение в районе Черновой, Тихого и Волчанска. Успешно отражены восемь вражеских контратак. За сутки потери ВСУ только на этом участке фронта составили более 300 военнослужащих.

Воздушную атаку на Авдеевском направлении успешно отразили расчеты ЗРК "Бук-М2". Зенитчики оперативно перехватили и уничтожили ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ. Огонь вели управляемыми ракетами. Профессиональные действия экипажей ЗРК "Бук-М2" обеспечивают надежное прикрытие как наших отрядов на передовой, так и населенных пунктов новых регионов России.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-35 группировки "Север" огнем неуправляемых авиационных ракет уничтожили опорные пункты и скопление живой силы противника на линии соприкосновения. Работали по заданным координатам. После выполнения поставленной задачи летчики совершили обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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