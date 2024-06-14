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Уничтожил пулеметный расчет ВСУ: новые подвиги героев СВО

08:37
  • пятница
  • 14 июня 2024

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Информация о примерах мужества и героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Водитель миномётной машины, гвардии рядовой Дмитрий Баженов обнаружил диверсионную группу украинских боевиков. Они готовили атаку на наши позиции.

Несмотря на численное превосходство националистов, российские военнослужащие вступили в бой. Дмитрий скрытно обошёл с фланга противника и прицельным огнём уничтожил пулемётный расчёт ВСУ. Враг понёс потери и был вынужден отступить. А колонна российских войск смогла вовремя прийти в заданный район.

Гвардии ефрейтор Павел Качурин, находясь на наблюдательном посту, обнаружил беспилотник противника, приближающийся к нашим позициям, и точным выстрелом из стрелкового ружья уничтожил его. Прикреплённая к дрону-камикадзе взрывчатка сдетонировала в воздухе. Благодаря мужеству и отваге Павла Качурина жизни российских военнослужащих были спасены.

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