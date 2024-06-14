Российская система ПВО перехватила 87 украинских БПЛА

Это произошло за одну ночь

В ночь на пятницу, 14 июня, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, наиболее массированной атаке подверглась Ростовская область. Система противовоздушной обороны перехватила и сбила над регионом 70 украинских БПЛА.

Наряду с этим перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два — над территорией Волгоградской, шесть — над территорией Воронежской, шесть — над территорией Курской областей. Еще один беспилотник сбит над территорией Республики Крым.

Глава Ростовской области Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов Морозовского района оказались без электричества после атаки беспилотников.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале, что в результате падения обломков беспилотников в регионе был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы, но пожара удалось избежать.

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