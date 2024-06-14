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Медведев: СВО поможет избавить Украину от оков Запада

08:35
  • пятница
  • 14 июня 2024

Весь мир хочет свободы от наследия колониализма

Избавить Украину от неоколониальных оков теперь можно только после выполнения всех задач спецоперации. Такое мнение высказал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Запад готов и дальше вести войну на истощение с Россией

В статье, опубликованной в "Российской газете" в пятницу, 14 июня, политик напомнил о зависимости Украины от Запада. Медведев указал, что в результате государственного переворота в феврале 2014 года "страна полностью потеряла политическую субъектность".

Неоколониализм уже давно вплотную приблизился к российским границам, а  амбиции новых метрополий не знают ни экономических, ни политических пределов, подчеркнул Медведев.

Это означает, что "настало время кардинально нарастить взаимодействие всех прогрессивных сил в борьбе с неоколониализмом, который мешает многим странам встать на путь устойчивого и справедливого развития", резюмировал политик.

11 июня российский лидер Владимир Путин проводил совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими военными округами. Они доложили президенту о ходе спецоперации и планах по продолжению военных действий.

Между тем главком ВСУ Александр Сырский отметил, что "в целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий". Особо он отметил купянское направление, где, по его словам, "продолжаются жестокие бои".

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