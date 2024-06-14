Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника о госизмене

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Троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова предъявили окончательные обвинения за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ.

Дело зарегистрировал Второй Западный окружной военный суд, дело будет рассмотрено в открытом режиме, передает ТАСС. Дата заседания еще не назначена.

Братьям Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым предъявлено обвинение по статьям о госизмене, попытке незаконного пересечения государственной границы России группой лиц по предварительному сговору и попытке участия в деятельности организации, которая в нашей стране признана террористической. Их поймали на территории Курской области при попытке перехода на сторону противника.

История семьи Ащеуловых вызвала широкий резонанс еще в 2014 году. Тогда девять несовершеннолетних детей священника изъяли из семьи из-за отсутствия условий для нормального проживания. Спустя две недели детей вернули, семье выделили жилье в селе Озерки на время ремонта дома.

Тогда же Ащеулов был лишен прихода по причине грубого отношения к прихожанам, уточнили в Липецкой епархии.

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