Гуманитарные учреждения ООН также не отличаются беспристрастностью

Секретариат ООН нарушает принцип равноудаленности, когда речь заходит о конфликте на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Накануне запрошенного российской делегацией заседания Совбеза ООН по поставкам вооружений Запада Украине Небензя заявил об отсутствии сомнений в том, что "западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются".

В качестве примера он напомнил про Секретариат ООН, который "должен придерживаться принципа равноудаленности, однако на практике его постоянно нарушает". Кроме того, далеко не беспристрастны и различные специализированные учреждения ООН, цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее Василий Небензя заявил, что Западу пора готовиться к обсуждению безоговорочной капитуляции киевского режима. В ближайшем будущем это будет единственным вопросом на конференциях по Украине, подчеркнул российский дипломат.

При этом западные страны в ООН стремятся потеснить Россию в международных организациях. Заместитель постоянного представителя России при Всемирной продовольственной программе ООН и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтверждает, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия.

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