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Трамп заявил о хороших отношениях с Владимиром Путиным

09:21
  • пятница
  • 14 июня 2024

По словам Трампа, ему "проще выстраивать отношения с сильными"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладил с российским лидером Владимиром Путиным, когда занимал президентское кресло.

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В интервью YouTube-каналу Impaulsive Трамп назвал забавным то, что ему "легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми" поскольку со слабыми он "не уживается".

При этом Дональд Трамп резко высказался насчет появления группы кораблей ВМФ России у берегов Кубы. Американский политик подчеркнул, что не хочет видеть "российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся", поскольку "это немыслимо", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нашей стране все равно, кто победит на выборах президента в США — Дональд Трамп или Джо Байден, поскольку в любом случае ничего в Вашингтоне по отношению к Москве не изменится.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, комментируя громкие предвыборные обещания Трампа, отметил, что американского политику нечего терять, причем "нам абсолютно не важно, кто будет у власти — отношение Америки к нам не изменится".

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