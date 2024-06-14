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Мама мешает: запутавшийся в сетях горбатый кит оказался китенком

09:22
  • пятница
  • 14 июня 2024

Животное до сих пор не вытащили из сетей

Краснокнижный горбатый кит, который запутался в сетях в Баренцевом море, оказался малышом.
В Баренцевом море началась операция по спасению горбатого кита

Вытащить китенка до сих пор не получилось – спасательной операции мешает мама-кит, которая опасается людей и прикрывает собой детеныша.

"Команда спасателей ищет способ перехитрить их", - рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.  

В настоящий момент спасатели работают и на суши, и на море. Операцией руководит лично губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

О краснокнижном ките, который запутался в сетях, стало известно 4 июня. Его обнаружила группа туристов в районе Териберки. Кит жив, но на его теле имеются несколько глубоких ран от веревки. Кроме того, млекопитающее не может полностью открыть рот.

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