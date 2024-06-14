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Собянин: Более 5 тысяч семей в СВАО получили новые квартиры по программе реновации

09:32
  • пятница
  • 14 июня 2024

К переселению приступили жители 75 домов

На северо-востоке столицы более пяти тысяч семей получили новые квартиры по программе реновации. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, к переселению приступили жители 75 домов. Они переезжают в новостройки в 13 районах города, а на месте снесённых зданий уже возводят 13 жилых комплексов.

Мэр отметил, что вместе с новыми кварталами в северо-восточном округе строят и социальные объекты. Так в районах Свиблово и Останкинский появятся две современные школы. Ещё одно образовательное учреждение будет в Бутырском, там также отремонтируют центр женского здоровья. Кроме того, в северо-восточном округе появятся два новых детских сада.

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