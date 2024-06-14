Мощный шторм обрушился на Дагестан

Штормовой ветер вырывал с корнем деревья и валил на землю рекламные конструкции

В Дагестане устраняют последствия удара стихии. На республику обрушился шторм. Ветер был такой силы, что повалил строительный кран. Более десяти человек унесло в открытое море. Один мужчина упал в горную реку - его до сих пор не могут найти. Временно прерывалась работа аэропорта. Терминал затопило, а рейсы не могли вылететь из-за ненастья.

Свинцовые тучи затянули небо мгновенно. И вот уже ураганный ветер уносит в море лодки и едва не сбивает отдыхающих с ног. Некоторые отдыхающие ситуацию недооценили. Штормовое предупреждение проигнорировали и остались на пляже. Сложнее всего пришлось тем, кто в момент удара стихии оказался в море. Выбраться из воды самостоятельно они не смогли. Первыми на помощь бросились очевидцы.

14 человек вытащили из воды профессиональные спасатели. Работать пришлось в сложных условиях. Поиски в открытом море растянулись до позднего вечера.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Нескольких госпитализировали. Гроза обрушилась и на другие районы Махачкалы. Улицы затопило. По ним спокойно можно было плавать. В городе тут же образовались автомобильные заторы. Штормовой ветер вырывал с корнем деревья и валил на землю рекламные конструкции. Только чудом обошлось без пострадавших на стройке жилого комплекса, где рухнул кран.

Непогода привела к сбоям в работе аэропорта. Крышу терминала повредило во время шторма. Пассажиры сняли, как с потолка течёт вода. Помещение затоплено. Вызвали бригаду мастеров, чтобы заделать пробоину. Несколько самолётов не смогли вылететь из-за ненастья. Пришлось ждать улучшения метеоусловий.

В горных районах республики до сих пор идёт спасательная операция. Ищут пропавшего мужчину. Предположительно, он получил удар током во время проведения технических работ и упал в реку.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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