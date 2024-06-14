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Новости СВО: Российская артиллерия не оставляет ВСУ никаких шансов

11:40
  • пятница
  • 14 июня 2024

ВС России продвигаются

Мощные взрывы прогремели ночью и рано утром в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены военные объекты неонацистов, в том числе аэродромы в Киевской, Запорожской, и Хмельницкой областях. А в зоне СВО российские войска продвигаются в районе Волчанска и сжигают укрепления противника на Угледарском направлении.

Замаскированные в лесополосе расчеты ЗРК "Тор" без промедления покидают скрытые позиции и выходят на огневой рубеж, только получив задачу от командования. Быстрая постановка на точке и практически моментальный залп. Так подразделений ПВО группировки войск "Восток" уничтожают ракеты и беспилотники ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

На Херсонском направлении с дальних замаскированных рубежей по укреплённым позициям ВСУ и бронетехнике работают российские "Гиацинты". Расчеты 152-мм буксируемых пушек группировки войск "Днепр" на этом участке оставили радикалов не только без тяжёлого вооружения, но лишили возможности перебираться на противоположную сторону Днепра. Попадания – точнейшие. При том, что цели находятся на расстоянии 20 километров от огневого рубежа.

Работа кипит и на Авдеевском направлении. Там расчет ракетного комплекса "Бук - М2" группировки войск "Центр" защитил наших бойцов от воздушной атаки ВСУ. На счету расчёта комплекса уже более 40 воздушных целей. Они сбивают всё, что проникает в охраняемое воздушное пространство - беспилотники, реактивные снаряды "Хаймарс" и "Вампир", баллистические ракеты "Атакмс", самолёты и вертолёты ВСУ.

Но с воздуха атакуют не только украинские боевики. К выполнению боевой задачи экипаж ВКС России готовит вертолёт Ми-35М. Такая вертушка может практически незаметно и очень быстро обрушить даже самые амбициозные планы противника.

С замаскированными позициями националистов лучше всего справляются российские FPV–дроны. Причём, с помощью этих же беспилотников удаётся ещё и раскрыть скрытие позиции боевиков. Поэтому, когда одного коптера для уничтожения противника недостаточно, он ещё и передаёт координаты для более тяжёлой артиллерии, которая уже не оставляет ВСУ никаких шансов наверняка.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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