Влияние Запада снижается

Кадры объятий Зеленского с лидерами "большой семерки" пресс-служба главаря киевского режима оперативно превратила в небольшой ролик. И только встреча с Байденом была вынесена в отдельный блок. Хотя и там не обошлось без прикосновений и похлопываний. Впрочем, не столь жарких, как хотелось бы Зеленскому. Однако результатом этой встречи он в принципе остался доволен.

"Будет больше ПВО. "Пэтриоты" - это уже фактически украинское слово. Будет больше техники и других необходимых вещей для фронта", - заявил Зеленский.

На совместной пресс-конференции это подтвердил и Байден. Сразу пять стран согласились передать системы "Пэтриот" Украине, заявил президент США. Но Киев явно хотел большего. И в плане использования американского вооружения, которое Вашингтон разрешил применять лишь в приграничной зоне. И в плане отправки американский солдат на Украину. На этот счет Байден в очередной раз высказался отрицательно:

"Соединенные Штаты собираются помогать Украине, но не будут посылать американские войска воевать на Украину. Однако мы будем предоставлять оружие и боеприпасы, расширять обмен разведывательной информацией, продолжать обучение храбрых украинских солдат на базах в Европе и США".

То есть менять курс, взятый на продолжение конфликта на Украине, США не собираются, что лишний раз подтверждает лживость и лицемерие саммита Зеленского в Швейцарии, который начинается завтра. Впрочем, это и так было понятно, констатирует издание "Азия Таймс", учитывая тот факт, что туда не пригласили Россию:

"Этот саммит, который пройдёт в ближайшие выходные, не станет мирной конференцией в обычном понимании. Россия не будет участвовать в этой встрече, а любой саммит, направленный на прекращение конфликта, не может привести к окончательному урегулированию без участия Москвы".

Это Западу и не нужно, потому как цели у этого мероприятия в Швейцарии совсем иные. Во-первых, легитимация Зеленского, который после 20 мая, согласно украинской конституции, занимает свой пост незаконно. А, во-вторых, этот саммит своего рода демонстрация того, что мир поддерживает Запад, влияние которого тает буквально на глазах.

"Незаконное и неконтролируемое экономическое давление западных стран предопределяет необходимость усиленного совместного противодействия подобным мерам, консолидации вокруг новой глобальной модели – базирующейся на полицентричности, равноправии и взаимоуважении", - сказал Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН.

Это констатируют и британские журналисты по итогам первого дня саммита "большой семерки". Статья в "Гардиан" озаглавлена так: "Мелони в розовом утешает процессию идущих мертвецов". Мертвецов, разумеется, в политическом плане.

Любоваться этим зрелищем западные журналисты смогут еще два дня. Саммит "большой семерки" завершится 15 июня.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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