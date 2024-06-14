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Учения российских кораблей около Кубы вызвали панику в США

11:47
  • пятница
  • 14 июня 2024

Американцы отправили в залив Гуантанамо свою подводную лодку

США направили к берегам Кубы подлодку. Как сообщают американские СМИ, решение принято на фоне визита в республику кораблей ВМФ России. В эти дни в порту Гаваны находится тактическая группа Северного флота нашей страны во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". Также в кубинскую столицу, после учений в западной Атлантике прибыла атомная субмарина "Казань" и два судна сопровождения.
Песков успокоил США по поводу визита российских кораблей на Кубу

Выпуски американских телеканалов как под копирку. Новость с пометкой "срочно" - российские корабли в непосредственной близости к США. Ведущие подчёркивают: если верить одному из специальных сайтов, на котором можно отслеживать морские судна, буксир "Николай Чикер" прошёл всего в 30 милях от города Ки Ларго, что во Флориде. Впрочем, паниковать не нужно, заявляют в Пентагоне.

"Мы следим за планами русских. Для нас они не стали каким-то сюрпризом. Эти учения, в целом, не представляют собой угрозу для Соединённых Штатов. Однако, конечно, мы относимся к ним весьма серьёзно", - сообщили в Пентагоне.

Впрочем, на всякий случай американцы всё же отправили в залив Гуантанамо свою подводную лодку Helena. По официальной версии Пентагона, речь идёт о "плановом визите". А вот агентство Associated Press утверждает: субмарина ВМС США прибыла "в знак демонстрации силы" в ответ на визит российских кораблей. Журналисты уверены: американское военное ведомство целенаправленно преуменьшает значение прибытия русских военных на Кубу. А делать этого нельзя.

"Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо. Прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны - это очередной провал американской администрации!" – заявил Дональд Трамп, кандидат в президенты США.

Впрочем, российские власти неоднократно подчёркивали: этот визит на Кубу - нормальная практика для военно-морских подразделений двух дружественных стран. Ни один из российских кораблей не оснащён ядерным оружием. В составе флотилии - фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и океанский спасательный буксир "Николай Чикер". Тактическая группа прибыла в зону Атлантики для учений. Кадры распространяет Минобороны. Экипаж "Адмирала Горшкова" отрабатывала условные удары высокоточным оружием по кораблям вероятного противника.

А это уже кадры учебной тревоги на атомной подводной лодке "Казань". Все учения прошли успешно. Боевые корабли на службе ВМФ России доказали свою эффективность.

В порту Гаваны - настоящий ажиотаж. Кубинцы выстраиваются в очередь. Все хотят хотя бы одним глазком увидеть военные корабли из России. Учения завершены, и для российских моряков наступило время дружеского общения. В главном порту острова российская флотилия пробудет до 17 июня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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