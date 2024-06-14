На севере Израиля объявили ракетную опасность

Несколько ракет поразили военные объекты

Утром на севере Израиля объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Местные жители сообщают о работе ПВО. А ночью в приграничных с Ливаном районах бушевали пожары после массированной атаки "Хезболлы".

Несколько ракет накануне смогли преодолеть израильские системы "Железный купол" и поразили военные объекты. Большую часть перехватили, однако обломки упали в лесополосе, что и привело к возгораниям.

Армия Израиля тем временем продолжает военную операцию на Западном берегу реки Иордан. По данным СМИ, в результате очередного рейда погибли трое палестинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"