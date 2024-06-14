Зеленский: Си Цзиньпин дал слово не поставлять вооружения в Россию

Китай уже не раз отвергал обвинения в таких поставках

Председатель КНР Си Цзиньпин дал слово не поставлять вооружения в Россию и сдержит свое обещание, если это человек, достойный уважения. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению украинского политика, у него состоялся телефонный разговор с лидером Китая, в котором "он сказал, что не будет давать оружие России".

Комментируя это, Зеленский заявил, что мы "посмотрим вместе с вами". Президент Украины подчеркнул, что "если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", пишет "Коммерсантъ".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что наш военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны. Политик подчеркнул, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений.

Китай между тем продолжает настаивать на дипломатическом урегулировании российско-украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине, на которой будут представлены все стороны — в отличие от швейцарского саммита.

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