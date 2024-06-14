ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский: Си Цзиньпин дал слово не поставлять вооружения в Россию

09:37
  • пятница
  • 14 июня 2024

Китай уже не раз отвергал обвинения в таких поставках

Председатель КНР Си Цзиньпин дал слово не поставлять вооружения в Россию и сдержит свое обещание, если это человек, достойный уважения. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

Финляндия отправила Украине новейшие образцы оружия
Швейцария отказалась поставлять оружие на Украину

По утверждению украинского политика, у него состоялся телефонный разговор с лидером Китая, в котором "он сказал, что не будет давать оружие России".

Комментируя это, Зеленский заявил, что мы "посмотрим вместе с вами". Президент Украины подчеркнул, что "если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", пишет "Коммерсантъ".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что наш военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны. Политик подчеркнул, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений.

Китай между тем продолжает настаивать на дипломатическом урегулировании российско-украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине, на которой будут представлены все стороны — в отличие от швейцарского саммита.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.