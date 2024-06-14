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Орбан раскрыл планы НАТО создать три крупные военные базы

09:59
  • пятница
  • 14 июня 2024

Их будут использовать для поставок оружия Украине

Североатлантический альянс планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину. Об этом в пятницу, 14 июня, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Как уточнил венгерский политик, военные базы для координации поставок оружия Киеву НАТО намеревается разместить в Польше, Румынии и Словакии.

Орбан заявил, что эти планы Североатлантический альянс собирается реализовать в рамках "миссии НАТО на Украине", сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен ежегодно выделять 40 миллиардов евро для украинских нужд, причем этот механизм необходимо сделать обязательным, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования поставок вооружения Киеву.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что России, возможно, следовало бы отправить свое вооружение силам, которые состоят в конфликте с США и другими странами НАТО. Политик объяснил это тем, что "их враг США, значит, нам они – друзья".

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