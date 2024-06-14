В Ижевске задержали диверсанта

Он сотрудничал с украинскими террористами

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске местного жителя, который намеревался устроить диверсию по поручению украинских террористов.

Как стало известно спецслужбе, местный житель действовал по заданию украинских террористов – речь идет о военизированном объединении, которую Верховный суд России признал террористической.

Мужчина намеревался устроить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Удмуртии. Преступника поймали, когда он закладывал в тайник емкость с зажигательной смесью.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена". Фигурант дела отправлен под стражу.

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