"Грузинский национальный легион" признан в России террористической организацией

Он был создан под патронажем украинской разведки

Южный окружной военный суд признал "Грузинский национальный легион" террористической организацией.

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в ЦОС ФСБ России. Формирование внесено в список террористических организаций, чья деятельность запрещена на территории России.

Грузинский национальный легион был создан в 2014 году под патронажем украинской разведки. Члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии, а также причастны к организации терактов в России, уточнили в спецслужбе. Наемников легиона тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии.

ФСБ продолжает выявлять и пресекать угрозы, исходящие от "Грузинского национального легиона".

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