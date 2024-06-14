ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Грузинский национальный легион" признан в России террористической организацией

10:39
  • пятница
  • 14 июня 2024

Он был создан под патронажем украинской разведки

Южный окружной военный суд признал "Грузинский национальный легион" террористической организацией.

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в ЦОС ФСБ России. Формирование внесено в список террористических организаций, чья деятельность запрещена на территории России.

Грузинский национальный легион был создан в 2014 году под патронажем украинской разведки. Члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии, а также причастны к организации терактов в России, уточнили в спецслужбе. Наемников легиона тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии.

ФСБ продолжает выявлять и пресекать угрозы, исходящие от "Грузинского национального легиона".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ЦОС ФСБ России
ЦОС ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.