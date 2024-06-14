Раненному в Горловке военкору НТВ ампутировали руку

Корреспондент записал короткий ролик

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, раненый накануне в Горловке, лишился руки. Об этом он рассказал в коротком видео, записанном из больницы. Запись публикует телеканал НТВ.

"Одной руки нет, но так... нормально. Живы. Прорвемся. Не переживайте", - сказал Ивлиев.

Съемочная группа НТВ попала под обстрел в поселке Гольмовский накануне. Пострадали журналист Алексей Ивлиев, оператор и офицер, который их сопровождал.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин от полученных ранений скончался. Ему было 46 лет. На НТВ Кожин работал с 2006 года - сначала в должности звукоинженера, а потом и телеоператора. Неоднократно находился в командировках в горячих точках.

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