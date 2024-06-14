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Покинувшая Россию Coca-Cola подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов

10:20
  • пятница
  • 14 июня 2024

Компания решила вернуть себе права на три товарных знака в России

Американская компания The Coca-Cola Company, которая в 2022 году ушла с российского рынка, подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков: Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом в пятницу, 14 июня, пишут "Ведомости".

Судя по базе данных Роспатента, эти заявки были поданы еще в апреле. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты "Ведомостей", предполагают, что The Coca-Cola Company может вернуться на российский рынок, а потому обеспокоилась юридическим статусом брендов.

В июне 2022 года стало окончательно известно, что Coca-Cola Hellenic Bottling Company не будет производить напитков в России и прекратит продажи на российском рынке под своими брендами. Такое решение было принято компанией в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Однако вслед за этим подразделение Coca-Cola HBC в России было переименовано в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"), компания начала продавать на российском рынке напиток под брендом "Добрый кола".

Российские власти подчеркивали, что никого из представителей зарубежного бизнеса не выгоняли с рынка, предприниматели из других стран сами принимают такие решения.

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