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Володин: Вашингтон подорвал доверие к доллару

10:36
  • пятница
  • 14 июня 2024

К этому привело решение США о санкциях против финансовых институтов России

Доллар стал токсичным — Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов России. Такое заявление сделал в пятницу, 14 июня, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, "ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте".

Володин отметил, что уже все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления. В итоге от "токсичного доллара" отказывается не только Россия, но и многие другие суверенные государства, в частности — страны БРИКС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Соединенные Штаты "просто пилят сук, на котором сидят — глупость ужасная", однако "им никак не остановиться", хотя они своими рестрикциями подрывают доверие к доллару и "постепенно сворачивают положение доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты".

Путин также предупреждал, что жесткая привязка национальной валюты к доллару чревата серьезными социально-экономическими последствиями. Президент отмечал, что "нам проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах", что лишь сокращает возможности доллара и евро как резервных валют.

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