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Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам беспилотников на фронт

10:38
  • пятница
  • 14 июня 2024

Важно координировать разработки для фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников.
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Дюмин заявил о необходимости взаимодействия регионов и бизнеса с Минобороны России по части разработки и производства беспилотников. Белоусов согласился с ним, подчеркнув, что важно избежать избыточной вариативности изделий на фронте.

Министр добавил, что следует упорядочить и скоординировать поставки на фронт, особенно средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.

"Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам", - передает его слова пресс-служба Минобороны.

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