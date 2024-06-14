Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам беспилотников на фронт

Важно координировать разработки для фронта

Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников.

Дюмин заявил о необходимости взаимодействия регионов и бизнеса с Минобороны России по части разработки и производства беспилотников. Белоусов согласился с ним, подчеркнув, что важно избежать избыточной вариативности изделий на фронте.

Министр добавил, что следует упорядочить и скоординировать поставки на фронт, особенно средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки.

"Глава российского военного ведомства обозначил необходимость внимательно отнестись к предложенным механизмам взаимодействия и использовать их при организации помощи войскам", - передает его слова пресс-служба Минобороны.

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