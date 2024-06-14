В Киеве прогремели взрывы

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Украинские сообщили о взрывах в Киеве, где ранее была объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о взрыве пока не поступало, передает РИА Новости. Мониторинговые ресурсы сообщают о пролете гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Ранее по всей территории Украины, включая столичный регион, объявили воздушную тревогу. Местных жителей призвали спуститься в убежища.

Также сообщалось о взрыве в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

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