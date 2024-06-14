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В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов

11:00
  • пятница
  • 14 июня 2024

Такие поправки одобрил литовский парламент

Парламент Литвы одобрил поправки, которые разрешают переносить захоронения советских воинов. Делать это можно будет путем включения таких могил в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.

Законопроект поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались. Ни один парламентарий не высказался против, сообщает РИА Новости.

Осквернение и вандализм на могилах советских воинов и мемориалах в честь павших в Великой Отечественной войне стали распространенным явлением на Украине и в западных странах. Во Львове неизвестные попытались украсть прах советского разведчика Николая Кузнецова из его могилы на Холме Славы. Мэр города Андрей Садовый отмечал, что попытка злоумышленников провалилась.

Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве осквернили в День Победы. Утром перед главным памятником кто-то разлил красную краску, здесь же разбросали кости животных.

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Мемориал советским воинам
Мемориал советским воинам
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