ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились кадры обрушения моста в Харьковской области после удара ВКС

11:21
  • пятница
  • 14 июня 2024

Россия продолжает спецоперацию

ВКС России нанесли ракетный удар по понтонному мосту через Печенежское водохранилище (Северский Донец) в районе Старого Салтова Харьковской области.
В Киеве прогремели взрывы

Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", удар нанес Су-34 ВКС России ракетой Х-38МЛЭ, при этом несколько пролетов моста "просто снесло, и они ушли под воду". Разрушенный мост являлся важной артерией для снабжения ВСУ в регионе.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что ВС России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост несколькими ракетами ATACMS американского производства. Он подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут".

В российском Министерстве иностранных дел предупреждали, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат ответный удар возмездия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Су-34 ВКС России
Су-34 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.