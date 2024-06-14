Появились кадры обрушения моста в Харьковской области после удара ВКС

Россия продолжает спецоперацию

ВКС России нанесли ракетный удар по понтонному мосту через Печенежское водохранилище (Северский Донец) в районе Старого Салтова Харьковской области.

Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", удар нанес Су-34 ВКС России ракетой Х-38МЛЭ, при этом несколько пролетов моста "просто снесло, и они ушли под воду". Разрушенный мост являлся важной артерией для снабжения ВСУ в регионе.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что ВС России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост несколькими ракетами ATACMS американского производства. Он подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут".

В российском Министерстве иностранных дел предупреждали, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат ответный удар возмездия.

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