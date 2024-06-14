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Небензя рассказал о меняющемся отношении мира к конфликту на Украине

11:29
  • пятница
  • 14 июня 2024

"Ооновское большинство" начало трезветь

В мире начала формироваться более трезвая оценка конфликта на Украине.

Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Усилия Москвы по выявлению лицемерия и двойных стандартов не проходят напрасно.

"Западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить ооновское большинство", - передает его слова РИА Новости.

Как ожидается, 14 июня пройдет запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву. Омсква намерена обратить внимание ООН на геополитические риски и вероятность ударов по мирным целям в России.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
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