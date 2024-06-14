Это подтвердили в Ереване

Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Как ожидается, 15 июня на швейцарский саммит отправится секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян.

Как уточняет портал "Новости Армении", ожидается, что после визита в Швейцарию и участия в мирном саммите по Украине Армен Григорян отправится в Париж.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию — "была задействована "тяжелая артиллерия".

Между тем источники узнали, что в проект итогового коммюнике швейцарского саммита не войдет пункт, который считается ключевым в "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского — об отводе российских войск.

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