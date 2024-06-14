ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армения примет участие в швейцарском саммите по Украине

11:44
  • пятница
  • 14 июня 2024

Это подтвердили в Ереване

Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Как ожидается, 15 июня на швейцарский саммит отправится секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян.

Китай устроил "тонкий бойкот" швейцарского саммита по Украине
В Японии отказались считать мирным швейцарский саммит по Украине

Как уточняет портал "Новости Армении", ожидается, что после визита в Швейцарию и участия в мирном саммите по Украине Армен Григорян отправится в Париж.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию — "была задействована "тяжелая артиллерия".

Между тем источники узнали, что в проект итогового коммюнике швейцарского саммита не войдет пункт, который считается ключевым в "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского — об отводе российских войск.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Армении
Флаг Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.