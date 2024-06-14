Это документ без юридической силы

Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США — просто бумажки, не имеющие никакой юридической силы. Такое заявление сделала в пятницу, 14 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер российского внешнеполитического ведомства скептически отозвалась о соглашении, которое накануне подписали президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский.

Как отметила Захарова, "дело в том, что это обычные бумажки", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты стали шестнадцатым государством, подписавшим соглашение по безопасности с Украиной. Однако The Washington Post называет будущее документа неясным с учетом того, что оно заключено всего лишь между действующими администрациями — Конгресс США не будет его ратифицировать. Politico указывает, что если победу в президентских выборах одержит Дональд Трамп, он сможет разорвать договор с Украиной.

При этом обозреватель американского издания The Hill Бенджамин Аяньян призвал Соединенные Штаты "полностью пересмотреть свое участие в Восточной Европе", поскольку стремление Вашингтона "контролировать мир" уже привело "к ненужным смертям, разрушениям и геополитической нестабильности".

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