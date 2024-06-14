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ЦИК назвал регионы, где будет применяться ДЭГ на федеральной платформе

12:40
  • пятница
  • 14 июня 2024

Систему используют в единый день голосования

Центральная избирательная комиссия России определила субъекты Федерации, в которых в следующий единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе.

Применять ДЭГ при голосовании на всей своей территории могут Республика Алтай, Марий Эл, Севастополь, а также Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская и Челябинская области.

При отдельных избирательных кампаниях ДЭГ могут использовать Карелия, Коми, Чечня, Чувашия, Алтайский и Пермский края, Камчатка, Архангельская, Костромская, Московская, Псковская, Свердловская, Смоленская, Томская и Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ.

Кроме того, в Москве дистанционное электронное голосование проводится на региональной платформе, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что явка на выборах президента России на дистанционном электронном голосовании составила 94%. Министр подчеркнул, что инфраструктура ДЭГ справилась.

В мае в Общественной палате обсудили практику применения ДЭГ во время мартовской президентской кампании. Представители ЦИК, эксперты в области блокчейн технологий и IT-специалисты поделились мнениями, как можно усовершенствовать систему наблюдения за процессом онлайн-голосования.

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