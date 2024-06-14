Возбуждено дело о гибели оператора Кожина при обстреле Горловки

Второй оператор получил серьезные травмы и ранения
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов в связи с гибелью оператора телекомпании НТВ Валерия Кожина и ранениями военкора Алексея Ивлиева при обстреле украинскими военными Горловки.
В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц.
По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Валерий Кожин (посмертно) и Алексей Ивлиев будут представлены к ведомственным наградам, сообщается на официальном сайте Следкома.
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