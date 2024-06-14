Возбуждено дело о гибели оператора Кожина при обстреле Горловки

Второй оператор получил серьезные травмы и ранения

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов в связи с гибелью оператора телекомпании НТВ Валерия Кожина и ранениями военкора Алексея Ивлиева при обстреле украинскими военными Горловки.

В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц.

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Валерий Кожин (посмертно) и Алексей Ивлиев будут представлены к ведомственным наградам, сообщается на официальном сайте Следкома.

Ранее в России простились с военкором Семеном Ереминым. Спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Еремина "всушники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки "Пресса".

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. В Минобороны отметили, что разговор носил откровенный и конструктивный характер — по его результатам будет дан ряд поручений.

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