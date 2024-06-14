ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС сделало экстренное предупреждение из-за дождей в Москве

14:55
  • пятница
  • 14 июня 2024

Синоптики рассказали о погоде

МЧС распространило новое экстренное предупреждение. До конца дня в Москве ожидают дожди, в том числе сильные, а также грозы и порывистый ветер. Погода всю эту неделю испытывает город на прочность.

Только за вчерашний день в столице выпало 122 миллиметра осадков или 158 процентов июньской нормы. Особенно досталось северу и северо-востоку города. Дождь был настолько мощным, что даже Яуза вышла из берегов и затопила участок дороги на проспекте Мира.

В жилом комплексе "Дмитровский парк" почти полностью под водой оказалась подземная парковка. А Клязьминская улица за считанные минуты превратилась в реку. По ней в это время двигался автобус. Пассажиров быстро эвакуировали, никто не пострадал.

Коммунальные службы всё время работали в усиленном режиме. Подтопления ликвидировали 300 бригад "Мосводостока" и 290 единиц техники. В выходные дождей станет ощутимо меньше, но передышка будет недолгой.

"Мы прогнозируем местами небольшой, кратковременный дождь, затем в воскресенье преимущественно без осадков, лишь по области местами небольшой кратковременный дождь, если кто-то, конечно, отправится в выходные за город, то надо запастись зонтиками, а уже на следующей неделе, это 17 июня, а особенно 18 июня, могут быть проливные дожди, опять в московском регионе", - заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождливая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.