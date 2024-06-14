МЧС сделало экстренное предупреждение из-за дождей в Москве

Синоптики рассказали о погоде

МЧС распространило новое экстренное предупреждение. До конца дня в Москве ожидают дожди, в том числе сильные, а также грозы и порывистый ветер. Погода всю эту неделю испытывает город на прочность.

Только за вчерашний день в столице выпало 122 миллиметра осадков или 158 процентов июньской нормы. Особенно досталось северу и северо-востоку города. Дождь был настолько мощным, что даже Яуза вышла из берегов и затопила участок дороги на проспекте Мира.

В жилом комплексе "Дмитровский парк" почти полностью под водой оказалась подземная парковка. А Клязьминская улица за считанные минуты превратилась в реку. По ней в это время двигался автобус. Пассажиров быстро эвакуировали, никто не пострадал.

Коммунальные службы всё время работали в усиленном режиме. Подтопления ликвидировали 300 бригад "Мосводостока" и 290 единиц техники. В выходные дождей станет ощутимо меньше, но передышка будет недолгой.

"Мы прогнозируем местами небольшой, кратковременный дождь, затем в воскресенье преимущественно без осадков, лишь по области местами небольшой кратковременный дождь, если кто-то, конечно, отправится в выходные за город, то надо запастись зонтиками, а уже на следующей неделе, это 17 июня, а особенно 18 июня, могут быть проливные дожди, опять в московском регионе", - заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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